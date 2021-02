ING-Banker Yilmaz: „Banken werden selektiver“

Herr Yilmaz, wie schätzen Sie das Umfeld für Akquisitionsfinanzierungen in diesem Jahr ein?

Mit dem globalen Start der Impfungen ist eine schrittweise Wiederbelebung der durch Corona gebeutelten Industrien und damit auch ein nachhaltiger und breiter wirtschaftlicher Aufschwung zu erwarten. Das daraus resultierende positive Sentiment am M&A-Markt ist bereits deutlich zu spüren. Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB bieten Unternehmen zudem weiterhin gute Finanzierungskonditionen.



Besonders wichtig ist bei M&A-Deals die Finanzierungssicherheit. Wie ist es darum bestellt?

Transaktionssicherheit und in dem Zusammenhang eine gesicherte Finanzierung sind immer noch sehr wichtige Faktoren. Käufer, denen Finanzierungszusagen früh vorliegen, können sich einen Wettbewerbsvorteil sichern, indem sie das Vertrauen der Verkäufer schneller gewinnen. Diese schauen in der aktuellen Situation umso stärker darauf, dass Käufer finanziell solide aufgestellt sind und die Akquisition stemmen können.



Wie kommen Finanzchefs derzeit am günstigsten an frisches Kapital?

Das ist stark abhängig von dem jeweiligen Unternehmen. Die Bondmärkte sind weiterhin beflügelt, und auch am Schuldschein- und Bankenmarkt herrscht großer Appetit – für die richtigen Transaktionen. Post-Corona bieten auch die Equity-Märkte gute Bedingungen für gelistete Firmen. Wir beobachten, zudem dass der Anteil der Brückenfinanzierungen, die am Kapitalmarkt ausfinanziert werden, gegenüber den klassischen Bankdarlehen weiter zunimmt, immer häufiger auch im Mittelstand.