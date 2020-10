K+S beim Verkauf des US-Geschäfts auf der Zielgeraden

Bewertet wird die komplett operative Einheit „Americas“ von den US-Amerikanern mit 3,2 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden, was umgerechnet rund 2,7 Milliarden Euro entspricht. Wie hoch der Schuldenanteil ist, wollte K+S auf Nachfrage nicht mitteilen. Wie ein Sprecher gegenüber FINANCE bestätigte, blieben dem Unternehmen im Erfolgsfall nach Abzug von Schulden und Transaktionskosten wie Steuern „deutlich über 2 Milliarden Euro“ übrig.



Die Kasseler hatten ihr Amerikageschäft bereits im März ins Schaufenster gestellt. Zunächst wurde lediglich der Verkauf eines Minderheitsanteils geprüft, doch letztendlich entschied K+S sich für einen Komplettverkauf. Noch im März rechnete Berenberg-Analyst Rikin Patel mit einem Verkaufserlös von rund 2,2 Milliarden Euro.



Der nun im Raum stehende Erlös für das Amerikageschäft ist höher als erwartet, schreibt denn auch Baader-Analyst Markus Meyer heute. Und auch an der Börse kam die Nachricht über den bevorstehenden Spartenverkauf gut an: Die Aktie notiert am heutigen Montagmittag bei etwas mehr als 7 Euro und liegt damit gegenüber dem Vortag zwischenzeitlich knapp 20 Prozent im Plus.