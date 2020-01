Kartellrecht: Das bringt die 10. GWB-Novelle

Bislang bedeutet die GWB-Novelle neben einer Vereinfachung mittelständischer Übernahmen vor allem aber auch weniger Aufwand für die Kartellbehörden. Der geringere Arbeitsaufwand betrifft allerdings lediglich die Prüfung kleinerer M&A-Deals. „Für die Prüfung großer und komplexer Deals will das Bundeskartellamt künftig mehr Zeit haben“, sagt Sebastian Jungermann.



Daher soll die Dauer für das Hauptprüfverfahren von 4 auf 5 Monate ab dem Tag der Anmeldung angehoben werden, so der Anwalt. Im Einverständnis mit den beteiligten Unternehmen könnte das Verfahren sogar bis auf ein halbes Jahr verlängert werden. Sollte eine Übernahme zudem an bestimmte kartellrechtliche Auflagen geknüpft sein, könnte die Prüfung bis zu 7 Monate dauern.



Die Verlängerung des Verfahrens ist den Anwälten von Arnold & Porter zufolge die Antwort der Behörden auf immer mehr Cross-Border-Transaktionen und Deals, deren Strukturen immer komplizierter werden. „Vorstände müssen sich daher beim Bundeskartellamt in Zukunft unter Umständen auch auf längere Wartezeiten einstellen“, ist sich Sebastian Jungermann sicher.



Eine Änderung in der Berichtspflicht bei Übernahmen dürfte Vorstände dafür bald entlasten: „Bislang müssen Unternehmen die geplante Transaktion, aber auch das Closing des Deals anmelden“, erklärt Axel Gutermuth. Gemäß der Novelle fällt die sogenannte Vollzugsanzeige, also die Anmeldung des Transaktionsabschlusses, künftig weg, so Gutermuth. Erforderlich bleibt aber wie bisher die Anmeldung des Deals: „Wer das versäumt, muss sich schlimmstenfalls auf ein saftiges Bußgeld einstellen.“



