Kaufgerüchte um Celesio

Einen möglichen Käufer könnte McKesson nun in Celesios größtem Wettbewerber, der deutschen Phoenix gefunden haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demnach führt McKesson bereits fortgeschrittene Gespräche mit der Phoenix-Eignerfamilie Merckle, aber auch mit Finanzinvestoren.



Für die Phoenix Gruppe wäre der Kauf ein attraktiver Deal: Die Übernahme von wesentlichen Teilen Celesios würde die Mannheimer im Pharmahandel zum größten Player Europas machen– vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung. Und dort dürfte Phoenix auf Probleme stoßen, zumindest in Teilmärkten wie etwa in Skandinavien. In Deutschland hingegen, wo Phoenix auf einen Marktanteil von über 25 Prozent kommt, hat McKesson das Celesio-Geschäft in ein Joint Venture mit Walgreens eingebracht, was eine Übernahme durch Phoenix zumindest hierzulande verhindern dürfte.



Auch auf das britische Geschäft wird Phoenix wohl keinen Zugriff erhalten. Dort verhandelt McKesson Bloomberg zufolge bereits intensiv mit Private-Equity-Investoren.