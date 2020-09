Kretinsky schleicht sich weiter an Metro heran

EPGC kommt bereits auf 29,99 Prozent der Anteile. Nimmt also nur ein kleiner Teil der Metro-Aktionäre das freiwillige Angebot an, würde Kretinsky massiv an Spielraum gewinnen. Nach Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle liegt die nächste Meldeschwelle erst wieder bei 50 Prozent der Anteile. Hat EPGC mit seinem Angebot Erfolg, könnte Kretinsky also bald massiv am freien Markt weitere Aktien zukaufen – und sich das niedrige Kursniveau so zunutze machen. Bei einem ersten Übernahmeangebot im vergangenen Jahr hatte der Investor noch 16 Euro je Metro-Aktie geboten und damit fast doppelt so viel.