Kühne + Nagel mit Milliardendeal in Asien

Den Zukauf will CFO Markus Blanka-Graff „aus verfügbaren liquiden Mitteln und, falls erforderlich, aus bestehenden Kreditlinien“ finanzieren. Laut den Neunmonatszahlen aus dem Geschäftsjahr 2020 hatte Kühne + Nagel zum Stichtag Ende September über 1 Milliarde Schweizer Franken an liquiden Mitteln in der Kasse liegen. Zudem hat der CFO dem Unternehmen erst kürzlich noch mehr Luft verschafft und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 750 Millionen Schweizer Franken um ein Jahr bis April 2023 verlängert.



Kühne + Nagel erhofft sich von dem Deal, seinen Marktanteil in Asien deutlich auszubauen. „Mit dem Zusammenschluss von Apex und Kühne + Nagel können wir unseren Kunden ein attraktives Leistungsangebot im wettbewerbsintensiven, asiatischen Logistikmarkt anbieten – insbesondere in den Bereichen E-Commerce-Fulfilment, Hi-Tech und E-Mobility“, sagt CEO Detlef Trefzger.