M&A-Bewertungen: Kompromissbereitschaft steigt

Auch bei den Branchen gibt es eine Spreizung, rechnete der M&A-Berater vor: Während Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Software oder erneuerbare Energien heute bis zu 3 Prozent höher bewertet werden als vor Corona, gab es in schon vorher „billigen“ Branchen wie der Automobilindustrie oder dem Maschinen- und Anlagenbau Bewertungsabschläge von bis zu 15 Prozent. Ein weiterer Grund dafür, dass in vielen Branchen die Bewertungen nicht zurückkamen: Im Zuge von Corona ist schlicht auch die Nachfrage nach M&A-Targets zurückgegangen, was den Druck auf die Multiples gesenkt hat.