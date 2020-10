Herr Ritter, Carl Zeiss ist das erste Unternehmen in unserer M&A-Interviewserie, hinter dem eine Stiftung steht. Wie unterscheidet sich Ihre M&A-Strategie von der Strategie anderer Konzerne?

Auch bei uns muss M&A als Teil unserer Wachstumsstrategie natürlich einen Beitrag zu unseren Unternehmenszielen leisten. Was uns dabei von anderen Konzernen unterscheidet: Für uns als Stiftungsunternehmen gehört die gesellschaftliche und soziale Verantwortung stets zu den wichtigen Zielen unseres unternehmerischen Handelns.



Aus dem Bestreben, unser Portfolio laufend um marktgestaltende Innovationen zu erweitern, ergibt sich eine weitere Besonderheit unserer M&A-Strategie: Wir tätigen regelmäßig frühphasige Technologie-Investments mit der Option, die eingangs erworbenen Minderheitsanteile zu einem späteren Zeitpunkt aufzustocken.



Wieso das?

Um zu wachsen, müssen wir unser bestehendes Portfolio ständig weiterentwickeln und auch gezielte Technologie-Akquisitionen tätigen, wenn wir den Bedarf sehen. Dabei helfen uns in der Regel kleine, spezialisierte Firmen, die von den Gründern getrieben werden. Um sie an Bord zu halten, erwerben wir zunächst Minderheiten und stellen Kapital, unter anderem für Forschung und Entwicklung.



Bei Bedarf bringen wir unsere Kompetenzen und unser Experten-Know-how auch in Form von „Sweat Equity“ ein. Damit wir langfristig die Kontrolle über unsere Zukäufe erlangen können, sichern wir uns zum Beispiel durch Call-Optionen die Möglichkeit des Erwerbs der restlichen Anteile.