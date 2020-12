Hatte diese Deal-Struktur auch einen Einfluss auf die Post-Merger-Integration?

Ja, was die Themen Organisation und Management angeht, haben wir zunächst nur das nötigste integriert: IT- sowie Compliance- und Governance-Strukturen. Zudem haben wir so früh wie möglich damit begonnen, im Rahmen unserer Omnichannel-Strategie über unsere bestehenden Apotheken Patienten für Echo zu gewinnen. Darüber hinaus lassen wir Echo aber so unabhängig wie möglich operieren.



Und, was ist ihr Fazit rund eineinhalb Jahre nach der Übernahme: Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen?

Bisher läuft es gut, seit dem Ausbruch des Coronavirus hat unser Online-Geschäft nochmal deutlich angezogen. Bezogen auf den Echo-Deal sind wir sehr zufrieden mit dem Wachstum der Patientenzahlen. Wir mussten sogar in ein größeres Logistikzentrum umziehen. Nachdem wir bereits viele Kunden über unsere bestehenden Apotheken an Echo vermitteln konnten, liegt unser nächster Fokus nun auf der Neukundenakquise.



