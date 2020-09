M&A-Chef von TÜV Nord: „Wollen nicht ins fallende Messer greifen“

Herr Homola, für dieses Jahr standen beim TÜV Nord unter anderem eine Übernahme sowie die Integration eines kurz zuvor übernommenen Unternehmens an. Dann kam Corona. 2020 hatten Sie sich sicherlich anders vorgestellt.



In der Tat: Für die geplante Übernahme haben wir Ende 2019 die Gespräche aufgenommen, Anfang dieses Jahres folgten erste Treffen mit der Eigentümerfamilie, bei denen wir die Struktur des Deals diskutiert haben. Geplant war, dass wir noch den Jahresabschluss 2019 abwarten, im Anschluss daran mit der Due Diligence beginnen und spätestens im Mai oder Juni hinter die Transaktion einen Haken setzen.



Wie weit waren Sie mit den Verhandlungen, als das Coronavirus auch hier in Deutschland ankam?



Die Struktur des M&A-Deals stand bereits. Sie sieht vor, dass die Eigentümer des Targets, die gleichzeitig die Geschäftsführer sind, vorerst an Bord bleiben. Wir haben uns darauf geeinigt, zunächst 70 Prozent der Anteile zu erwerben und danach für drei Jahre in einem Joint-Venture zusammenzuarbeiten. Nach Ablauf dieser drei Jahre wollen wir das Unternehmen komplett übernehmen.



Wieso haben Sie sich für diese Transaktionsstruktur entschieden?



Das Target hat seinen Sitz in Südeuropa, wo wir mit bestimmten Services noch nicht vertreten sind. Daher brauchen wir jemanden mit Fachexpertise, der uns vor Ort unterstützt – und vor allem die Landessprache spricht.