M&A-Deals: Aldi Nord, Siltronic, Bayer

Rekorddeal für Aldi Nord: Der Lebensmitteldiscounter kauft in Frankreich für 717 Millionen Euro 547 Filialen und drei Zentrallager des Rivalen Casino Group, wie die Essener mitteilten. Mit der Übernahme, die Aldi Nord zufolge die größte Akquisition in der Geschichte der Unternehmensgruppe ist, zielen die Essener auf die Marktführerschaft im französischen Discount-Markt ab. Nach der bereits in dieser Woche abgeschlossenen Transaktion sollen die Märkte und Lager bis Ende kommenden Jahres integriert werden.



Aldi Nord hatte im März ein bindendes Angebot an die Casino Group abgegeben. Der Discounter will – nicht nur in Frankreich – weiter wachsen: „Dazu setzen wir selbstverständlich auf organisches Wachstum, prüfen aber darüber hinaus auch systematisch, welche Potenziale sich etwa aus Zukäufen ergeben können“, erklärt Florian Scholbeck, Managing Director Communications bei Aldi Nord.