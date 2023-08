M&A-Deals: Altana, Aldi, TE Connectivity

Altana kauft Von Roll Holding

Der Spezialchemiekonzern Altana erwirbt über seine Tochtergesellschaft Elantas die Aktienmehrheit an der Schweizer Von Roll Holding. Die 1823 gegründete Von Roll Holding produziert Elektroisolationssysteme für Windkraftanlagen, Materialien für Batterien und umweltfreundliche Kunststoffe für die Flugzeugindustrie. Altana hat für die M&A-Transaktion 82,6 Prozent der Aktien von der Eigentümerfamilie von Finck erworben. Inklusive der knapp 2 Prozent der Aktien, die Von Roll selbst hält, besitzt Altana nun 84,3 Prozent der Anteile.

Für alle sich im Streubesitz befindenden Aktien will Elantas ein öffentliches Angebot über 0,86 Franken netto pro Aktie in bar lancieren. Der Angebotspreis entspricht dem Kaufpreis, der mit der Familie von Finck vereinbart wurde. Die Prämie beträgt 8,9 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der vergangenen 60 Handelstage. Verglichen mit dem Schlusskurs der Von-Roll-Aktie am 10. August 2023, dem Tag bevor das Angebot publik wurde, liegt sie bei 10,3 Prozent.

Das Kaufangebot und der Aktienkaufvertrag unterliegen den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Den Angebotsprospekt will Altana im September veröffentlichen und der Deal soll im November 2023 vollzogen werden. Anschließend soll Von Roll von der Schweizer Börse Six Swiss Exchange genommen werden.

Aldi expandiert in den USA

Der Lebensmitteldiscounter Aldi ist im Südosten der USA auf Einkaufstour gegangen und hat rund 400 Supermärkte erworben. Diese gehörten den konkurrierenden Supermarktketten Winn-Dixie und Harveys. Knapp 300 der Supermärkte befinden sich in Florida, die übrigen verteilen sich auf die Bundesstaaten Alabama, Georgia, Louisiana und Mississippi. Damit hat Aldi nun Supermärkte in fast allen Bundesstaaten, nur im Mittleren Westen weist die Landkarte noch einige weiße Flecken auf.

Die Übernahme der Supermärkte ist Teil von Aldis Wachstumsplänen in den USA, zu denen die Eröffnung weiterer 120 neuer Supermärkte gehört. Bis Ende 2024 will Aldi sein Filialnetz in den USA auf 2.400 Supermärkte erweitert haben.

Aldi ist seit 1976 in den USA präsent. Die dortigen Supermärkte gehören zu Aldi Süd. Aldi Nord ist in den Vereinigten Staaten unter dem Namen Trader Joe’s aktiv. Der Kauf soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden, einen Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.

Alles zum Thema M&A Beim Unternehmenswachstum spielt M&A eine wichtige Rolle. Spannende Analysen, News zu Deals, Trends und Playern im M&A-Markt finden Sie hier. Mehr lesen

TE Connectivity will Schaffner Holding übernehmen

Der Frankfurter Industrietechnologieanbieter TE Connectivity hat ein öffentliches Kaufangebot für alle Aktien im Streubesitz der Schweizer Schaffner Holding zu einem Angebotspreis von 505 Franken in bar je Schaffner-Aktie angekündigt.

Das Angebot entspricht einer Prämie von 74,5 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 60 Handelstage und 79,1 Prozent auf den Schlusskurs der Schaffner-Aktie am 16. August 2023, dem Tag bevor das Angebot veröffentlicht worden ist. Der Schaffner-Verwaltungsrat unterstützt das Angebot einstimmig. Der mit einem Anteil von rund 17,2 Prozent größte Einzelaktionär, die Buru Holding, hat sich verpflichtet, alle Aktien im Rahmen dieses Angebots vollständig anzudienen.

Die Übernahme soll es TE ermöglichen, das EMV-Filterangebot von Schaffner in sein Konnektivitäts- und Sensorik-Portfolio für wachstumsstarke Industrie- und Automobilanwendungen zu integrieren. Schaffner hat im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 160 Millionen Franken Umsatz und ein Nettoergebnis von rund 13 Millionen Franken erzielt. Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Bedingungen und Konditionen sowie den behördlichen Genehmigungen und soll voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Weitere M&A-Deals

Logbatt mit Sitz in Plochingen hat einen neuen Besitzer: Die Salzburger Lagermax Group hat die Mehrheit übernommen. Logbatt entwickelt Logistiklösungen für Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere in der Automobilindustrie, Lagermax ist ein Anbieter von Transportlösungen. Menold Bezler beriet die Gesellschafter von Logbatt zu den rechtlichen und steuerlichen Aspekten der Transaktion.

Die Business Trends Academy BTA wird künftig ein Teil der Weiterbildungsgruppe Education Partners. BTA ist ein Anbieter von Weiterbildungen und Coachings. Nachfolgekontor, im Verbund mit der M&A-Beratung mit Sonntag Corporate Finance, hat die Gesellschafterin der BTA bei der Transaktion beraten.

Die kanadische Valsoft Corporation hat den Berliner Hersteller von ERP-Software für die Verlagsbranche Klopotek übernommen. Valsoft wird den deutschen Verlagsdienstleister in seinen Unternehmenszweig Aspire Software integrieren. Valsoft wurde bei dem Deal von der Wirtschaftskanzlei Addleshaw Goddard beraten.

Der Münchener Elektronikdienstleister Katek hat den US-Elektronikherstellers Nextek übernommen. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Katek wurde bei der M&A-Transaktion von Dentons beraten.

SHS Capital hat die Mehrheit am baden-württembergischen Robotik Unternehmen Essert erworben. Dieses entwickelt intelligente Automationslösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen mit dem Fokus auf die Bereiche Pharma, Life Science und Industrie. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im Rahmen eines Management-Buy-outs die Mehrheit an TBD Technische Bau Dienstleistungen (TBD) übernommen. Die Gründer, Uwe Jahnke und Wilfried Eschen, bleiben dem Unternehmen als Minderheitsgesellschafter erhalten. Die Transaktion, die noch der Zustimmung der Behörden bedarf, wird voraussichtlich im August 2023 abgeschlossen sein. Über die Bedingungen des Verkaufs haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Alles zum Thema M&A-Berater Die M&A-Beraterbranche ist ständig in Bewegung. M&A-Boutiquen fusionieren mit Partnern, Investmentbanken sichern sich durch die Übernahme deutscher Häuser den Eintritt in den Markt. Alles über die Konsolidierungen, die wichtigsten personellen Zu- und Abgänge sowie aktuelle Markteinschätzungen der Branchenteilnehmer finden Sie auf dieser Themenseite. Mehr lesen

M&A-Gerüchteküche

Die RAG-Stiftung will laut Bloomberg gemeinsam mit der Holding des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky in den Bieterprozess des zum Verkauf stehenden Energiekonzerns Steag einsteigen. Die kommunalen Steag-Eigentümer wollen den fünftgrößten deutschen Stromerzeuger bis zum Ende des Jahres verkauft haben.

Der staatliche Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate, Adnoc, erwägt laut Reuters-Informationen, seine Offerte für den Kunststoffkonzern Covestro auf 60 Euro pro Aktie zu erhöhen. Covestro würde damit mit rund 11,6 Milliarden Euro bewertet.

Info Sie haben auch von Deals, Personalien oder sonstigen spannenden Gerüchten aus der deutschen M&A-Szene gehört? Dann schreiben Sie uns gerne an falk.sinss@finance-magazin.de