M&A-Deals: Aryzta, Compugroup Medical, Hello Fresh

Elliott streckt erneut die Finger nach dem Schweizer Backwarenkonzern Aryzta aus: Der Hedgefonds von Paul Singer hat dem Verwaltungsrat von Aryzta am Montag ein Übernahmeangebot für „potenziell alle ausstehenden Aktien“ unterbreitet, wie der aktivistische Investor mitteilte. Die US-Amerikaner bieten 0,80 Schweizer Franken je Aryzta-Aktie, was einem Unternehmenswert von 794 Millionen Schweizer Franken (rund 735 Millionen Euro) entspricht. Das Übernahmeangebot für die Schweizer sei nach mehrmonatiger Vorbereitung erfolgt. Elliott und Aryzta führten bereits im September dieses Jahres erste Übernahmegespräche – Ende Oktober gaben die Schweizer jedoch bekannt, dass man die Verhandlungen abgebrochen habe.



Aryzta reagierte noch am selben Tag auf die Mitteilung des Finanzinvestors: Der Backwarenkonzern bestätigte den Erhalt eines unverbindlichen Schreibens von Elliott – das Angebot sei jedoch an gewisse Bedingungen geknüpft, die nicht erfüllbar seien. Einen Tag nach dieser Stellungnahme gaben die Schweizer in einer weiteren Pressemitteilung bekannt, dass sie erneut ein Schreiben von Elliott erhalten haben, „in dem die Bedingung aus dem unverbindlichen Angebot, die faktisch nicht erfüllt werden konnte, zurückgezogen wurde“. Trotzdem wiesen sie nochmals darauf hin, dass die Verhandlungen mit den US-Amerikanern Ende Oktober beendet wurden.



Auch der Aryzta-Großaktionär Cobas nahm Stellung zu der Elliott-Offerte – der spanische Vermögensverwalter, der mit knapp 10 Prozent an den Schweizern beteiligt ist, lehnt das Angebot ab: Cobas habe keine Absicht, die eigenen Anteile zu dem von Elliott in Aussicht gestellten Preis anzudienen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf einen Brief von Cobas an den Aryzta-Verwaltungsratschef Urs Jordi. Elliott äußerte sich bislang nicht zu der Angelegenheit.