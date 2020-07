M&A-Deals: Autoscout24, Tui, Wirecard

Es ist der erste Deal für Autoscout24 nach der Übernahme durch Private Equity: Wie der Betreiber von Online-Automarktplätzen mitteilte, beteiligt er sich mehrheitlich an Leasingmarkt.de, der führenden deutschen Plattform für Auto-Leasingangebote. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Unternehmen am vergangenen Samstag unterzeichnet, mit dem Abschluss der Transaktion rechnen die Münchener „in den kommenden Wochen“.



Über die genaue Höhe der Beteiligung und den Kaufpreis ist nichts bekannt. Die Investition sei für Autoscout24 „von hoher strategischer Bedeutung“, die beiden Marken ergänzten sich in ihrem Angebot „perfekt“. Autoscout24 gehört seit Ende vergangenen Jahres dem Finanzinvestor Hellman & Friedman. Leasingmarkt.de wurde bei der Transaktion von der Investmentbank Raymond James beraten.