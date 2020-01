M&A-Deals: BASF, P&I, Euromicron

Die Zerschlagung der deutschen Thomas Cook geht weiter: Im Rahmen der Insolvenz der britischen Konzernmutter wird die Call-Center-Tochter des deutschen Reiseunternehmens verkauft. Neuer Besitzer der Gesellschaft für Reisevertriebssysteme (GfR) ist die Münchner Beteiligungsgesellschaft Dubag. Finanzielle Transaktionsdetails sind nicht bekannt. Dubag will das Geschäft von GfR samt des bestehenden Managements weiterführen, zudem bekommt der Call-Center-Betreiber einen Manager von Dubag zur Seite gestellt. Die Insolvenzverwalter von Thomas Cook wurden bei dem Verkauf von der Kanzlei Noerr (Federführung: Dorothee Prosteder und Florian Becker) beraten.



Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will im Rahmen eines Buy-and-Build-Ansatzes für ihr Portfoliounternehmen Keeeper Tableware das deutsche Papierserviettengeschäfts der finnischen Metsä Tissue übernehmen. Eine Vereinbarung ist bereits unterzeichnet, den Abschluss des M&A-Deals erwarten die Unternehmen im ersten Quartal 2020. Die Transaktion umfasst die Übernahme von Immobilien, Anlagen, Maschinen und Warenbeständen der Papiermühle Stotzheim sowie der Marken Mondial und Fasana. Im Geschäftsjahr 2018 setzte das Geschäft Mutares zufolge rund 45 Millionen Euro um. Die Keeeper-Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von rund 65 Millionen Euro. Metsä Tissue wurde bei der Transaktion von Hengeler Mueller begleitet.



AMS hat im Rahmen der weiteren Annahmefrist für die Osram-Offerte nur noch 0,6 Prozent weitere Aktien eingesammelt. Somit kommt der österreichische Sensorhersteller auf einen Osram-Anteil von nunmehr 59,9 Prozent. In einem nächsten Schritt müssen die Aktionäre von AMS einer Kapitalerhöhung in Höhe von 1,65 Milliarden Euro zustimmen, mithilfe der die Übernahme finanziert werden soll.



Die Swiss Automotive Group (SAG) bindet den deutschen Online-Händler Autoteile Pöllath (ATP) durch eine Kapitalerhöhung enger an sich. Beide Unternehmen sollen künftig unter Führung der SAG zusammenarbeiten. Die Kapitalerhöhung durch die SAG, zu deren Volumen die Unternehmen keine Angaben machten, soll die langfristige Finanzierung von ATP sichern. Direkteinkäufe beider Unternehmen laufen künftig über die neu gegründete Schweizer Gesellschaft AT Sourcing. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. ATP wurde bei der Tranksaktion von der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek (Federführung: Georg Streit) beraten.



Das auf Schiebeanlagen spezialisierte Unternehmen Mincam, seit Mai 2018 Teil der Harald Quandt Industriebeteiligungen (HQIB), fusioniert mit Rausch, einem Anbieter von Inspektionssystemen. Der Zusammenschluss soll Synergien auf dem Markt für optische Rohr- und Kanalinspektionssysteme bringen. Beide Marken bleiben erhalten, auch die Geschäftsführungen der weiterhin eigenständigen Unternehmen bleiben unverändert. Die Unternehmen arbeiten künftig in einer gemeinsamen Unternehmensgruppe strategisch und operativ zusammen. Über Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. CMS (Federführung: Hendrik Hirsch) hat HQIB rechtlich bei der Transaktion sowie dem Aufsetzen der Industrieholding beraten.



Die Suche der Baywa nach einem Minderheitsinvestor für die Tochter Baywa r.e. Renewable Energy dauert nach wie vor an: Man befinde sich „weiterhin in Verhandlungen über die Aufnahme eines Minderheitsgesellschafters“, teilte das Unternehmen kurz vor Weihnachten mit. Man gehe davon aus, den Prozess im ersten Quartal 2020 abschließen zu können. Zuvor hatte der Konzern Ende November verkündet, es lägen „mehrere attraktive Angebote“ vor. Die Aufnahme der Investoren, die 49 Prozent an der Tochter halten sollen, ist über eine Kapitalerhöhung geplant.



Compugroup Medical übernimmt sämtliche Anteile an Epsilog, einem französischen Anbieter von Informationssystemen im Bereich ambulante Pflege, von Hevanance und Goodwill Systems. Der Kaufpreis beträgt 72 Millionen Euro, wobei es nach dem Closing zu Kaufpreisanpassungen kommen kann. Details hierzu nannten die Unternehmen nicht. Epsilog erzielte 2018 einen Umsatz von rund 14 Millionen Euro. Im vergangenen Herbst sorgte Compugroup mit einem geplatzten M&A-Deal und einer daraus resultierenden Gewinnwarnung für Aufsehen.



Der Londoner Technologiedienstleister Endava hat die Berliner Digitalagentur Exozet übernommen. Die Briten erhalten durch die Übernahme Zugriff auf den deutschen Kundenstamm und wollen zudem in neue Geschäftsfelder vordringen. Finanzielle Details der Transaktion sind nicht bekannt. Die Kanzlei Simmons & Simmons (Federführung: Stephan Ulrich) hat Endava beraten.



sabine.reifenberger[at]finance-magazin.de