M&A-Deals: Bertelsmann, Heideldruck, Wacker Chemie

In der Medienbranche könnte sich der nächste milliardenschwere M&A-Deal anbahnen: Der Medienkonzern Bertelsmann erwägt neben anderen Optionen offenbar den Verkauf an der unter dem Namen „M6“ bekannten französischen Fernsehtochter Metropole Television, wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Demnach könnte das Unternehmen, an dem die zum Bertelmann-Konzern gehörende RTL Group einen 48-prozentigen Anteil hält, auf eine Bewertung von rund 3 Milliarden Euro kommen.



Die Gütersloher hätten sich bereits an potenzielle Käufer gewandt – darunter befänden sich die französischen Medienriesen Vivendi und Altice Europe, der französische Wettbewerber TF1, die italienische Mediaset und auch der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky, heißt es im Bericht. Kommt ein Verkauf zustande, würde sich Bertelsmann weitestgehend aus Frankreich zurückziehen – Ende vergangenen Jahres hatte die Zeitschriftenverlagstochter Gruner + Jahr bereits ihr französisches Magazingeschäft Prisma Media an Vivendi veräußert.