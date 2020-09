M&A-Deals: Cheplapharm, Schlemmer, Nord Holding

Das Pharmaunternehmen Cheplapharm übernimmt ein Portfolio verschreibungspflichtiger pharmazeutischer Produkte von Takeda Pharmaceuticals International, der deutschen Tochter der japanischen Biopharmafirma Takeda. Für das Portfolio legen die Greifswalder 475 Millionen Euro auf den Tisch. Die Produkte, die hauptsächlich in Europa und Kanada verkauft werden und im vergangenen Jahr Umsätze in Höhe von rund 260 Millionen US-Dollar erzielten, gehören nicht mehr zum Kerngeschäft von Takeda, begründen die Japaner das Desinvestment.



Mit dem Verkauf will der Konzern zudem seine Verschuldung drücken: Der Leverage soll bis zum Jahr 2023 auf 2x Ebitda sinken. Die Transaktion, die noch den behördlichen Genehmigungen bedarf, soll bis Ende dieses Jahres vollzogen werden. Cheplapharm wurde von der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins (Federführung: Christoph Engeler) unterstützt. Takeda würde bei der Transaktion von JP Morgan (finanziell) und White & Case (rechtlich) beraten.