M&A-Deals: Clariant, DWS, Funke Mediengruppe

Clariant findet einen Käufer für das Pigmentgeschäft und kann so den mehrjährigen Konzernumbau abschließen: Wie der Schweizer Spezialchemiekonzern mitteilte, geht der Bereich an ein Konsortium bestehend aus dem deutschen Wettbewerber Heubach Group und dem Finanzinvestor SK Capital Partners. Der Geschäftsbereich kommt auf einen Unternehmenswert von bis zu 855 Millionen Schweizer Franken (rund 783 Millionen Euro), inklusive einer Earn-out-Komponente über 50 Millionen Franken. Das entspricht gemessen am eigenständigen bereinigten 12-Monats-Ebitda zum April 2021 einem Multiple von 11,4x.



Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlusskonditionen und der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen steht, soll im ersten Halbjahr kommenden Jahres abgeschlossen werden. Im Anschluss daran will sich Clariant mit 20 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft, die unter dem Namen „Heubach“ geführt werden soll, beteiligen. Das neue Unternehmen wird rund 3.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen jährlichen Umsatz von über 900 Millionen Euro erwirtschaften. Die Anwaltskanzlei Milbank (Federführung: Michael Bernhardt) hat Heubach bei der Partnerschaft mit SK Capital sowie deren gemeinsame Übernahme beraten. SK Capital wurde von der Wirtschaftskanzlei Kirkland & Ellis (Federführung: Attila Oldag, Christoph Jerger sowie David Holdsworth) unterstützt.



Vor dem Verkauf des Pigmentgeschäfts hatte sich Clariant bereits von dem Masterbatches-Geschäft sowie der Einheit Medical Specialities getrennt. Künftig wollen sich die Schweizer auf die drei Kernbereiche Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources fokussieren.