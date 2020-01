M&A-Deals: Clearstream, ThyssenKrupp, Metro

Rolf Elgeti hat seine Beteiligung an Francotyp-Postalia (FP) aufgestockt: Der Finanzinvestor hält nun rund 20,6 Prozent der Anteile an dem Berliner Frankiermaschinenbauer. Damit erhöht Elgeti den Druck auf das Management um FP-Chef Rüdiger Andreas Günther: Elgeti unterstellt dem Unternehmen, nicht sein volles Potential auszuschöpfen. Der Investor kritisiert beispielsweise hohe Kosten sowie die langsame Revitalisierung des Umsatzwachstums. Eine konkrete Anweisung, welchen Weg die Berliner deshalb einschlagen sollten, nennt Elgeti jedoch nicht – er selbst sieht sich nicht als aktivistischen Investor. Elgeti hatte sich Ende August vergangenen Jahres rund 15 Prozent der Anteile an Francotyp-Postalia gesichert.



RIB Software übernimmt mit 60 Prozent die Mehrheit an Intech, einem amerikanischen Anbieter von Cloud-Technologien und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Puerto Rico. Wie die Stuttgarter mitteilten, haben sie die Anteile von Finanzinvestoren übernommen – das Management um Intech-Gründer und CEO Henry Gordillo bleibt mit 40 Prozent für die nächsten drei bis fünf Jahre beteiligt. RIB sicherte sich zudem eine Kaufoption für die restlichen Anteile. Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt. Nach Angaben von RIB wuchs das Cloud-Geschäft von Intech im Jahr 2019 um über 47 Prozent, das Cloud-bezogene EBITDA stieg um über 250 Prozent.



Jenoptik stoppt den Verkauf seiner Militärsparte: Wie der Technologiekonzern bekannt gab, führt er das unter der Marke Vincorion laufende mechatronische Geschäft künftig als eigenständige Beteiligung weiter. Grund für die Kehrtwende: „Die vorliegenden Angebote entsprechen im Ergebnis nicht dem im Geschäftsjahr 2019 bestätigten Potenzial von Vincorion und damit nicht den Erwartungen von Jenoptik“, teilten die Jenaer mit. Das SDax-Unternehmen hatte den Verkaufsprozess seiner Militärsparte im vergangenen Sommer gestartet.



Villeroy & Boch prüft eine Übernahme des Armaturen- und Badkeramikherstellers Ideal Standard. Wie die Saarländer bekanntgaben, befinde sich die Prüfung noch in einer frühen Phase, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Es sei möglich, dass das Unternehmen das Projekt nicht weiter verfolge, oder dass ein Erwerb aus anderen Gründen nicht zustande komme. Zuvor hatten verschiedene Medien über den M&A-Deal spekuliert.



Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) kauft 7Mind, eine Berliner Online-Plattform für Meditation und Achtsamkeit. Wie SWMH bekannt gab, behalten die 7Mind-Unternehmensgründer und Geschäftsführer Jonas Leve und Manuel Ronnefeldt ihre Funktionen im Unternehmen. Zu finanziellen Details der Transaktion wurden keine Angaben gemacht. Der Erwerb diene SWMH als Basis zur Schaffung einer digitalen Gesundheitsplattform. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist SWMH zufolge mit 1,5 Millionen Nutzern Deutschlands größte Plattform für das Angebot von digitalen Inhalten für Meditation und Achtsamkeit. Die Verkäuferseite wurde bei dem Deal von P+P Pöllath + Partners (Federführung: Eva-Juliane Stark) rechtlich und steuerlich beraten.



TTL Real Estate baut seine Beteiligung an DIC Asset aus: Das Beteiligungsunternehmen der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erhöht seinen Anteil an dem Frankfurter Immobilienunternehmen von rund 5 auf 7,1 Prozent. Wie TTL mitteilte, habe man im Rahmen einer Kapitalerhöhung 2,3 Millionen Aktien zu je 16 Euro erworben – das entspricht zusammengerechnet 36,8 Millionen Euro.



Lindenfarb bekommt einen neuen Eigentümer: Der schwäbischen Textilhersteller Mattes & Ammann übernimmt den Aalener Textilveredler. Detlef Specovius, Rechtsanwalt von Schultze & Braun, führte Lindenfarb durch das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung und wurde mit der Suche nach einem Investor beauftragt. Ende November hob das Amtsgericht Aalen das Sanierungsverfahren formal auf. Künftig wird Specovius gemeinsam mit dem bestellten Geschäftsführer Ahmad Wali Ali das Textilveredelungsunternehmen leiten. Zu finanziellen Transaktionsdetails wurden keine Angaben gemacht.



Joseph Dresselhaus geht an die Niederlande: Die vier Eigentümerfamilien des Anbieters von Befestigungstechnik und Verbindungselementen verkaufen ihre Anteile im Rahmen einer Nachfolgelösung an die niederländische Industrie-Holding Nimbus. Dem Deal müssen noch die zuständigen Kartellbehörden in Deutschland und der Türkei zustimmen, da Dresselhaus auch Standorte in der Türkei hat. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Verkäuferseite wurde von der M&A-Beratung IMAP unterstützt.



Die Beteiligungsgesellschaft DRS Investment beteiligt sich mehrheitlich an dem Software-Unternehmen Electric Paper Evaluationssysteme (EPE). Das teilte der Software-Investor aus Oberhaching mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Deal will EPE den Geschäftsbereich Cloud-Computing sowie das Marketing und den Vertrieb weiter ausbauen. EPE wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lüneburg.



olivia.harder[at]finance-magazin.de