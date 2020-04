M&A-Deals: Condor, Isra Vision, SAP

Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Mutares verkauft den polnischen Hersteller von Filtersystemen Balcke-Dürr an die Wallstein Gruppe. Die gesamte Gruppe erwarb Mutares Ende 2016 von der US-Firma SPX Corporation, um deren Geschäftsmodell anschließend neu auszurichten. Zwischen 2017 und 2019 konnte die polnische Gesellschaft ihre Gesamtleistung mehr als verdoppeln und die Profitabilität annährend vervierfachen, teilt Mutares mit. Das Unternehmen trägt künftig den Namen Wallstein Rothemühle. Das aktuelle Managementteam führt das Unternehmen weiterhin operativ. Finanzielle Transaktionsdetails sind nicht bekannt.



Heyer Medical wird chinesisch: Der Medizinproduktehersteller aus Bad Ems wird an die auf Anästhesie- und Beatmungsgeräte spezialisierte chinesische Aeonmed-Gruppe verkauft. Der M&A-Deal erfolgt im Zuge der Restrukturierung von Heyer Medical: Das Bad Emser Unternehmen musste im Oktober 2018 Insolvenz anmelden. Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt. Die Kanzlei Orrick (Federführung: Wilhelm Nolting-Hauff) hat Aeonmed bei dem Kauf begleitet.



Der niederländische Molekulardiagnostiker Curetis verkauft seine in Holzgerlingen ansässige deutsche Tochter Curetis GmbH an das US-Unternehmen Opgen. Dafür erhält die niederländische Muttergesellschaft Anteile an Opgen. Der Deal erfolgt im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses der beiden Parteien, bei dem die deutsche Curetis in Opgen übergehen wird. Hierfür will Opgen die deutschen Tochter zunächst von der Mehrländerböse Euronext in Amsterdam und Brüssel nehmen. Im Anschluss soll das Unternehmen aufgelöst werden. Curetis wurde von der Wirtschaftskanzlei Linklaters (Federführung: Kristina Klaaßen-Kaiser) und H.C. Wainwright & Co. unterstützt. Opgen wurde von der Anwaltskanzlei Ballard Spahr und Crosstree beraten.



olivia.harder[at]finance-magazin.de