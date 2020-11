M&A-Deals: Daimler Trucks, Nestlé, Oetker

Daimler Trucks und Volvo Group gründen – wie im Juni bereits angekündigt – ein Joint-Venture für Brennstoffzellensysteme: Wie der Stuttgarter Lastwagenbauer bekanntgab, übernehmen die Schweden für rund 600 Millionen Euro 50 Prozent der Anteile an der eigens für das Gemeinschaftsunternehmen gegründeten Firma Daimler Truck Fuel Cell. Das Joint-Venture fokussiert sich auf Brennstoffzellensysteme in schweren Lkws und soll zu einem klimaneutralen und nachhaltigen Transport bis zum Jahr 2050 beitragen, so Daimler. Der Abschluss der Transaktion, die noch behördlicher Genehmigungen bedarf, wird für das erste Halbjahr 2021 erwartet.



Daimler Trucks ist in dieser Woche auch noch in einen weiteren M&A-Deal involviert: Die Stuttgarter steigen mit einer Minderheitsbeteiligung bei dem US-Softwarehaus Luminar Technologies ein. Wie Daimler Trucks mitteilte, erfolgt der Einstieg bei dem Anbieter von Fahrzeugsensoren im Rahmen einer strategischen Partnerschaft im Bereich Autonomes Fahren. Die Lidar-Hardware-Technologie von Luminar ermöglicht es, Objekte auf großen Distanzen zu erkennen.



Ziel der Partnerschaft sei es, hochautomatisierte Lastkraftwagen weltweit auf die Straßen zu bringen – zunächst fokussiere man sich jedoch auf den Fernverkehrseinsatz auf US-Highways. Künftig arbeiten die beiden Unternehmen gemeinsam mit den US-Töchtern von Daimler Trucks – Daimler Trucks North America und Torc Robotics – daran, die Technologien von Luminar für hohe Geschwindigkeiten weiterzuentwickeln. Über die Höhe der Beteiligung und den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.