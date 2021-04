M&A-Deals: Delivery Hero, Porsche, Infoniqa

Der größte Anteilseigner von Delivery Hero – der südafrikanische Tech-Investor Naspers – hat seine Beteiligung an dem Berliner Essenslieferdienst um 8,18 Prozent ausgebaut. Wie die Südafrikaner bekanntgaben, haben sie rund 20,37 Millionen Aktien des Dax-Konzerns erworben und halten nun 24,99 Prozent der Anteile – und damit fast eine Sperrminorität. Die Transaktion hat Naspers über MIH Food Holdings, eine Tochter der Naspers-Beteiligungsgesellschaft Prosus, abgewickelt. Die Mitteilung wurde durch das Überschreiten der 20-Prozent-Schwelle ausgelöst, zuletzt war Naspers mit 16,81 Prozent an Delivery Hero beteiligt.



Der Grund für die Aufstockung des Anteilspakets: Ende 2019 hatte Delivery Hero den südkoreanischen Konkurrenten Woowa übernommen – dieser M&A-Deal, den der Dax-Konzern über eine Kapitalerhöhung und mit eigenen Aktien finanziert hatte, hat den Anteil von Naspers an den Berlinern verwässert. Wie der Medienkonzern mitteilte, hat er die Delivery-Hero-Aktien nun erworben, um „bestehende und zukünftige Verwässerungen auszugleichen“. Die Südafrikaner beabsichtigen nach eigenen Angaben jedoch nicht, innerhalb der kommenden zwölf Monate weitere Aktien zu kaufen.