M&A-Deals: Ehrlich Textil, Henkel, Volkswagen

Calida kauft und verkauft

Ehrlich Textil wird schweizerisch: Das Wäsche-Start-up geht an den Bekleidungshersteller Calida Group. Im Rahmen der M&A-Transaktion beteiligt sich Calida mit 90 Prozent an der Gesellschaft Vorfreude, zu deren Markenportfolio Ehrlich Textil gehört. Durch die Übernahme stärken die Schweizer nach eigenen Angaben ihre Marktposition in den Bereichen Unterwäsche und E-Commerce sowie beim Thema Nachhaltigkeit. Ehrlich Textil wurde 2016 in Köln gegründet, beschäftigt 21 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 7 Millionen Euro. Vertrieben werden die Produkte nur über den eigenen Onlineshop. Die Gründer Sarah Grohé und Benjamin Sadler führen das Unternehmen weiter. Ehrlich Textil wurde beim Verkauf von Carlsquare beraten.

Darüber hinaus war Calida in dieser Woche auch auf der Sell-side aktiv und hat sich von der Millet Mountain Group getrennt. Käufer des Bekleidungsherstellers für Bergsport sind der Investor und Enkel des Unternehmensgründers Jean-Pierre Millet sowie der auf Sport-Investments spezialisierte Private-Equity-Investor Inspiring Sport Capital. Diesen Deal will Calida um zweiten Quartal abschließen. Die Erlöse aus dem Verkauf will Calida für Zukäufe im Bereich Unterwäsche und Lingerie verwenden. Beide M&A-Transaktionen finden im Rahmen der Unternehmensstrategie „Accelerate 2026“ statt.