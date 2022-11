M&A-Deals: Elmos, ProSiebenSat.1, Bayer

So oder so hat das bundespolitische Veto eine Signalwirkung. Die Übernahmen und Investitionen chinesischer Firmen sowie insgesamt von Firmen aus „Problemstaaten“, sogenannten Countries of Concern, hat zuletzt für hitzige Debatten in der Ampel-Koalition und der Opposition gesorgt.

Bei dem vom Bund geprüften Verkauf einer Chip-Fabrik des Dortmunder Halbleiterherstellers Elmos Semiconductor an eine Tochter des chinesischen Unternehmens Sai Microelectronics hat die Bundesregierung ihr Vetorecht genutzt und den Deal untersagt. Elmos wollte seine Wafer-Fertigung in Dortmund für rund 85 Millionen Euro an den schwedischen Wettbewerber Silex verkaufen, der zum Sai-Konzern gehört.

MFE stockt bei ProSiebenSat.1 auf fast 30 Prozent auf

Kaum hat Rainer Beaujean sein Amt als CEO von ProSiebenSat.1 niedergelegt, stockt der Ankeraktionär des Entertainment-Konzerns, die italienische Medienholding MFE, seine Position auf. Wie die Holding von Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi bekanntgab, hat MFE sich über Derivate Zugriff auf weitere 4 Prozent an ProSiebenSat.1 gesichert.

Damit könnte der Aktionär auf bis zu 29 Prozent der Anteile und 29,9 Prozent der Stimmrechte kommen und der wichtigen 30-Prozent-Schwelle sehr, sehr nahe rücken. Knackt MFE diese, wird ein Übernahmeangebot für die gesamten ausstehenden Aktien der Unterföhringer fällig.

Dem Berlusconi-Konzern MFE wurde in der Vergangenheit stets nachgesagt, er hätte das MDax-Unternehmen gerne in einer konsolidierten, paneuropäischen Fernsehsenderallianz gesehen. Beaujean indes galt als steter Verfechter der Eigenständigkeit von ProSiebenSat.1. Welches strategische Big Picture der neue Chef in Unterföhring, Bert Habets, verfolgt, wird sich erst noch zeigen müssen.

Bayer kauft Biotech-Start-up

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer investiert in die Start-up-Szene. Die Leverkusener haben den Zukauf des Potsdamer Biotech-Unternehmens Targenomix bekanntgegeben, einer Ausgründung des Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie. Das Start-up soll die F&E-Pipeline der Bayer-Division „Crop Science“ mit neuartigen Ansätzen der Systembiologie für innovative Pflanzenschutzlösungen unterstützen.

Dieser wissenschaftliche Fortschritt ist wichtig für Bayer, die seit der Monsanto-Fusion das bekannte Pestizid Glyphosat im Portfolio haben. Denn in der Landwirtschaft stellen sich zunehmend Resistenzen von Unkraut, Krankheiten und Insekten gegen die bekannten Mittel ein. Bayer und Targenomix arbeiten bereits seit 2014 zusammen. Über den Kaufpreis schweigen die Unternehmen.

Weitere M&A-Deals

Die M.M. Warburg verkauft ihre Beteiligung von über 60 Prozent an der Warburg Hypothekenbank. Die Anteile gehen vollständig an die Münchener Hypothekenbank. Auch die zweite Aktionärin der Immobilientochter, die Landeskrankenhilfe, hat ihre Beteiligung in Höhe der übrigen 40 Prozent an die Münchener Hyp verkauft.

„Wir schaffen so Freiraum für eine bessere Nutzung des Eigenkapitals in diesen strategisch wichtigen Bereichen. Immobilienprojektfinanzierungen werden wir mit dem Ausbau von Debt-Fonds für institutionelle Anleger auch künftig begleiten“, erklärte Stephan Schrameier, Vorstand der Hamburger Privatbank und Aufsichtsratschef der Warburg Hypothekenbank. Hengeler Mueller hat die Münchener Hyp beraten. CMS (Federführung: Hendrik Hirsch, Hilke Herchenhat) hat die Hamburger Privatbank und die LKH beim Verkauf beraten.

Mehr zum Thema Vodafone kauft die eigene Tochter Vantage Towers Der Mobilfunkkonzern verbündet sich mit Finanzinvestoren, um über eine Holding die eigene Tochter Vantage Towers indirekt zu erwerben und direkt abzustoßen. Der Milliardendeal soll Vodafone beim Schuldenabbau helfen. Mehr lesen

Der angekündigte Verkauf des Energieversorgers Steag konkretisiert sich. Wie der Firmenchef Andreas Reichel verlauten ließ, liefe der Verkaufsprozess „auf Hochtouren“, sodass der Deal Anfang 2023 in die heiße Phase gehen dürfte. Vorher ist eine Neustrukturierung in einen konventionellen Bereich mit der Steinkohleverstromung und einen regenerativen Wachstumsbereich geplant. Der Plan ist, Steag aber als Ganzes zu verkaufen.

Krones expandiert in den USA. Dazu will der Hersteller von Abfüll- und Verpackungslösungen 80,5 Prozent am US-Unternehmen R+D Custom Automation erwerben. R+D liefert Maschinen und Anlagen für die Herstellung und Befüllung von Behältern für die Pharmaindustrie. Die restlichen 19,5 Prozent der R+D-Anteile bleiben beim bisherigen Management, Krones hat sich jedoch eine Kaufoption dafür gesichert. Nach Angaben von Krones liegt der Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionen-US-Dollar-Bereich und wird aus vorhandenen liquiden Mitteln bezahlt.

Pangea, Großaktionär des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum, hat angekündigt, Verhandlungen über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anstoßen zu wollen. Pangea ist Teil des Familienunternehmens Busch Gruppe, einem internationalen Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und Verdichtern und hält nach eigenen Angaben bereits 63,66 Prozent der Anteile an Pfeiffer Vakuum. Durch diesen Schritt, der ein Pflichtangebot und eine Garantiedividende für die Anleger des SDax-Unternehmens Pfeiffer bedeuten könnte, würden laut Pangea „die Koordination zwischen den beiden Unternehmensgruppen und insbesondere die Entscheidungsabläufe“ vereinfacht.

Der Baggerhersteller Rohr-Idreco hat einen neuen Eigentümer. Ein Investorenkonsortium bestehend aus der Firmengruppe Peter, der Firmengruppe Dreher und der Firmengruppe Krieger übernimmt den Geschäftsbetrieb der Mannheimer, nachdem das Unternehmen in die Insolvenz gerutscht war. Der Restrukturierungsexperte Marc-Philippe Hornung von Schilling, Zutt & Anschütz begleitet die Geschäftsführung im Verfahren und hat die Rolle des Eigenverwalters übernommen. Unterstützt wird er von Markus Tränkle von Falkensteg, der bei der operativen Betriebsfortführung in der Eigenverwaltung beraten hat. Zum Sachwalter wurde der Anwalt Steffen Rauschenbusch von Ernestus bestellt.

Der Haushalts- und Gewerbegerätehersteller Miele hat die Übernahme von SMP, einem Dienstleister für die Aufbereitung von Medizinprodukten mit Sitz in Tübingen, angekündigt. Damit stärken die Gütersloher das Serviceportfolio ihrer Business Unit Professional weiter, unter deren Dach Miele Geräte für Kliniken, Arztpraxen, Labore, aber auch für Wäschepflege und Spülen in gewerblichen Betrieben vereint.

Aldi Nord kauft den Mineralwasser-Abfüller Altmühltaler Mineralbrunnen. Aldi Nord will als neuer Eigentümer in die Standorte investieren und die Produktion und Abfüllung von Mineralwasser und anderen alkoholfreien Erfrischungsgetränken ausbauen. Außerdem wolle der Discounter mit der Übernahme seine Rolle als „verlässlicher Grundversorger“ stärken und die Produktionskapazitäten für eines der wichtigsten Lebensmittel langfristig in Deutschland aufrechterhalten. Hengeler Mueller hat den Abfüller bei der Transaktion beraten.

IGP Ingenieur, eine Tochter der IGP Advantag, hat die hessische Gräf Gardinen und Raumausstattungs GmbH & Co. KG sowie deren Komplementärin, die Gräf Verwaltungsgesellschaft übernommen. Gräf Gardinen bietet Komplettlösungen für die schlüsselfertige Hotelsanierung an und beschäftigt unter den rund 80 Mitarbeitern auch eigene Handwerker.

Der börsennotierte Cannabis-Produzent Flora Growth wird Teil von Franchise Global Health. Franchise Global Health ist ein Vertriebsunternehmen für Arzneimittel und medizinisches Cannabis mit Hauptgeschäftstätigkeiten in Deutschland. Mit dem Zukauf schafft sich Flora Growth ein Standbein in Deutschland für den Verkauf von medizinischem Cannabis in 1.200 Apotheken und für den Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in 28 Ländern. Zudem erhofft sich das kanadische Unternehmen zusätzliche Vorteile durch die von der Bundesregierung angestoßene Cannabis-Legalisierung. Baker Tilly (Federführung Stephan Zuber, Uwe Roth und Frank Stahl) hat Flora bei der Due Diligence beraten.

M&A-Gerüchteküche

PrSsiebenSat.1 schafft es diese Woche zweimal in die M&A-News, denn dem Medienkonzern wird nachgesagt, dass er mit der Übernahme des Branchenkollegen Sky Deutschland liebäugele. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, stellt die Sky-Mutter Comcast den Streamingdienst ins Schaufenster. Die hatte die britische Pay-TV-Plattform Sky vor vier Jahren für 39 Milliarden US-Dollar übernommen.