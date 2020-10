M&A-Deals: Evotec, Park Now, Audi

Evotec bekommt einen neuen Großaktionär aus Abu Dhabi: Wie das Biotech bekanntgab, steigt die Mubadala Investment Company – der Staatsfonds von Abu Dhabi – im Rahmen einer Kapitalerhöhung für 200 Millionen Euro bei den Hamburgern ein. Durch die Privatplatzierung hält Mubadala nun 9,2 Millionen Evotec-Aktien, was einem Anteil von 5,6 Prozent entspricht.



Auch der größte Aktionär von Evotec, die Investment-Firma Novo Holdings, beteiligt sich an der Kapitalerhöhung des Biotechs: Damit ihr Anteilspaket von rund 11 Prozent nicht verwässert, investieren die Kopenhagener weitere 50 Millionen Euro in Evotec. Insgesamt fließen den Hamburgern also rund 250 Millionen Euro zu.



Mit dem Geld will Evotec nach eigenen Angaben seine Präsenz in den Vereinigten Staaten und Europa stärken sowie die Forschung an neuartigen Gentherapien beschleunigen. Bei dem M&A-Deal wurde Evotec von der Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Novo wurde von der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins (Federführung: Henning C. Schneider) unterstützt.