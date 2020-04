M&A-Deals: Haniel, Infineon, Metro

Start-up-Übernahme: Die Haniel-Gruppe, das Family Office der Unternehmerfamilie Haniel, übernimmt mit 50,1 Prozent der Anteile die Mehrheit an Emma, einer Online-Plattform für Matratzen und Schlafsysteme. Hinter der B2B-Marke steht das Unternehmen Bettzeit. Wie das Duisburger Familienunternehmen mitteilte, bleiben die Emma-Gründer Manuel Müller und Dennis Schmoltzi mit jeweils 24,95 Prozent am Unternehmen beteiligt und behalten ihre Positionen als Co-CEOs. Wie die Duisburger mitteilten, umfasst der Deal keine weitere Finanzierungsrunde.



Mit der Unterstützung des Finanzinvestors will Emma das Unternehmenswachstum beschleunigen und das internationale Geschäft ausbauen. Das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main beschäftigt eigenen Angaben zufolge 350 Mitarbeiter und ist in 21 Ländern aktiv. Über finanzielle Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.