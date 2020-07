M&A-Deals: Heckler & Koch, Curevac, Heideldruck

Die Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment beteiligt sich mehrheitlich an der B2B-Online-Investment-Plattform Capinside. Die beiden Capinside-Gründer Philipp Schröder und Achim Denkel bleiben – ebenso wie der dritte Geschäftsführer Micha Grüber – am Unternehmen rückbeteiligt und werden dieses auch weiterhin leiten, wie Universal-Investment mitteilte. Die Geschäftsführung des Hamburger Fintechs wird darüber hinaus um Jürgen Sehnert, Head of Strategy and Product Governance bei Universal-Investment, erweitert. Über finanzielle Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Hinter Universal-Investment steht das Private-Equity-Haus Montagu. Die Wirtschaftskanzlei Linklaters (Federführung: Ralph Drebes) hat die Käuferseite bei dem Deal beraten.



Die Schweizer Versandapotheke Zur Rose übernimmt den Münchener Telemedizinanbieter Teleclinic. Der Kaufpreis für das 2015 von Katharina Jünger gegründete Unternehmen befinde sich „im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Kanzlei P+P Pöllath+Partners (Federführung: Michael Inhester) hat Zur Rose bei dem Deal unterstützt.



Waterland kauft für sein Portfoliounternehmen Netgo zu: Wie der Private-Equity-Investor mitteilte, übernimmt der IT-Dienstleister mit Sitz in Borken die Mehrheit an den Wettbewerbern Commehr und Workbees. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Berlin und beschäftigen insgesamt rund 60 Mitarbeiter. Verkäufer sind die beiden Gründer Timo Glaser und Sebastian Meyer, die rückbeteiligt bleiben. Zur Höhe der Anteile wurden keine Angaben gemacht. Netgo ist seit Herbst 2019 im Portfolio des Finanzinvestors Waterland, der für sein Portfoliounternehmen eine Buy-and-build-Strategie verfolgt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie kaufte Waterland bereits die Unternehmen Comnet und Mehrwerk zu.



