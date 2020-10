M&A-Deals: Hochtief, Traton, Teamviewer

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat sich mit dem Hedgefonds Elliott über den Verkauf der Hälfte der Anteile an dem Minenausrüster Thiess geeinigt: Wie der Essener Baukonzern mitteilte, hält Elliott künftig eine 50-prozentige Beteiligung an Thiess – Cimic bleibt mit der anderen Hälfte an dem Minendienstleister beteiligt. Allerdings hat sich der Hedgefonds die Option gesichert, seine Thiess-Anteile nach drei und sechs Jahren nach Abschluss der Transaktion wieder an Cimic verkaufen zu können.



Die komplette Thiess Gruppe wird bei dem M&A-Deal mit rund 4,3 Milliarden Australischen Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro) bewertet. Der Minendienstleister erwirtschaftet Hochtief zufolge mit 14.000 Mitarbeitern jährliche Umsätze in Höhe von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro. Insgesamt erhofft sich Cimic aus dem Deal Barzuflüsse zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Australischen Dollar, das entspricht umgerechnet über 1 Milliarde Euro. Zudem sollen das Factoring-Volumen der Australier um knapp 420 Millionen Euro sowie die Leasingverbindlichkeiten um knapp 300 Millionen Euro sinken.



Hochtief hatte bereits Ende Juli bekanntgegeben, dass Cimic mit Elliott exklusive Gespräche über den Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an Thiess führt. Das australische Foreign Investment Review Board (FIRB) sowie die Wettbewerbsbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat Hochtief bei dem Deal beraten.