M&A-Deals: Kapilendo, Hellofresh, Roland Berger

Fusion unter Schwarmfinanzierern: Die Berliner Crowdfunding-Plattform Kapilendo schließt sich mit der finnisch-österreichischen Invesdor Group zusammen. Das gaben die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Invesdor entstand 2019 durch eine Fusion der in Finnland und Skandinavien aktiven Investment- und Finanzierungsplattformen Invesdor mit der in der DACH-Region tätigen Plattform Finnest.



Künftig agieren Kapilendo, Finnest und Invesdor einheitlich unter der Marke Invesdor. Vorstandschef des fusionierten Unternehmens wird dem „Handelsblatt“ zufolge der Kapilendo-CEO Christopher Grätz. Finanzielle Details der Transaktion, die noch grünes Licht von der finnischen Finanzmarktbehörde Financial Supervisory Authority benötigt, wurden nicht genannt.