M&A-Deals: Leoni, Super RTL, CA Immo

Im August vergangenen Jahres kündigte Leoni die Zerschlagung der Kabelsparte „Wire & Cable Solutions“ (WCS) an – nun macht der angeschlagene Automobilzulieferer mit einem Teilverkauf den ersten Schritt: Wie die Nürnberger mitteilten, verkaufen sie die WCS-Einheit Leoni Schweiz – die Dachgesellschaft von Leoni Studer – an den ehemaligen Leoni-Vorstand Bruno Frankhauser und den Finanzinvestor Helvetica Capital. Die Transaktion, für die keine außenwirtschaftlichen und fusionskontrollrechtlichen Prüfungen vorgesehen sind, wird voraussichtlich im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.



In nächster Zeit könnten bei den Nürnbergern noch weitere M&A-Deals folgen: „Das Marktumfeld für Transaktionen scheint sich zunehmend aufzuhellen, und man hat uns auch für weitere Teilbereiche der Division WCS konkretes Interesse signalisiert. Wir werden weitere Einheiten veräußern, wenn wir einen fairen Wert erzielen und Käufer ein zukunftsfähiges Konzept vorlegen“, sagte Vorstandschef Aldo Kamper.