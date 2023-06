M&A-Deals: Lufthansa, Scout24, MAN Energy Solutions

Lufthansa verkauft Payment-Tochter

Die Lufthansa setzt ihre Transformation fort und verkauft ihre Payment-Tochter Lufthansa Airplus Servicekarten an die SEB Kort Bank, die zum schwedischen SEB-Konzern gehört. Im April erst hatte sich die Kranichlinie von ihrer Catering-Tochter LSG Group (International) getrennt. Mit dem Deal baut die SEB Kort Bank ihre Marktposition in Europa aus. Bislang war sie vor allem in den nordischen Ländern vertreten. Durch die M&A-Transaktion wollen die Schweden Marktführer für Corporate-Payment-Lösungen in Europa werden.

Airplus bietet Corporate-Payment-Services sowie Reisestellenkarten, virtuelle Firmenkreditkarten und Firmenkarten für eine breit gefächerte Kundenbasis von rund 53.000 Firmenkunden an. Airplus beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter, die Kunden auf fünf Kontinenten betreuen. Die Umsatzerlöse beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 231 Millionen Euro.

SEB Kort lässt sich die Transaktion rund 450 Millionen Euro kosten. Es wird erwartet, dass sich der Erwerb negativ auf die CET1-Quote des SEB-Konzerns auswirken wird, und zwar in Höhe von etwa 35 bis 40 Basispunkten zum Vollzug der Transaktion. Dieser wird für die erste Hälfte des Jahres 2024 erwartet. J.P. Morgan und SEB Corporate Finance haben als Financial Advisors und Freshfields Bruckhaus Deringer als Legal Advisor für den SEB-Konzern und SEB Kort fungiert. Lufthansa wurde von Gleiss Lutz beraten.