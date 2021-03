M&A-Deals: Miele, Roche, Immofinanz

Miele setzt auf Outdoor-Cooking und übernimmt das Grill-Start-up Otto Wilde Grillers. Wie der Haushaltsgerätehersteller aus Gütersloh bekanntgab, erwirbt er 75,1 Prozent der Anteile an dem Spezialisten für High-End-Grillgeräte und Outdoor-Küchen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.



Durch die Übernahme entsteht bei Miele das neue Geschäftsfeld „Outdoor-Cooking“, das Miele auch künftig ausbauen möchte. Die Aktivitäten fasst Miele in der Geschäftseinheit „New Growth Factory“ zusammen, wo die Gütersloher seit Anfang des Jahres „aussichtsreiche neue Wachstumsfelder außerhalb des Stammgeschäfts“ bündeln. Dazu gehören unter anderem der Lieferservice MChef sowie die Rezepte-App KptnCook.



Otto Wilde Grillers wurde im Jahr 2015 in Düsseldorf von Ulrich Otto Wilde gegründet. Er hat die Firma mit seinem Sohn, seiner Schwiegertochter sowie einem Freund des Sohns aufgebaut. Die Kanzlei Brandi Rechtsanwälte (Federführung: Franz Tepper und Carsten Christophery) hat Miele bei der Transaktion unterstützt.