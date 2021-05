M&A-Deals: Nestlé, Daimler, Delivery Hero

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut sein Gesundheitsgeschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA aus: Wie die Schweizer bekanntgaben, übernehmen die Kernmarken des US-Vitaminherstellers The Bountiful Company von dem Finanzinvestor KKR. Bei der Transaktion bewerten die Schweizer ihr Übernahmeziel mit 5,75 Milliarden US-Dollar (rund 4,78 Milliarden Euro) auf schuldenfreier Basis, was einem Ebitda-Multiple von 16,8x entspricht, so Nestlé. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner einen Umsatz von 1,87 Milliarden Dollar, die Ebitda-Marge lag bei 18,3 Prozent. Wahrscheinlich werde diese durch einmalige Kosten für die Post-Merger-Integration aber negativ beeinflusst, heißt es in der Mitteilung.



Teil des M&A-Deals sind Marken wie „Nature's Bounty“, „Solgar“, „Puritan's Pride“ und „Osteo Bi-Flex“ sowie das US-Eigenmarkengeschäft von The Bountiful Company. Diese sollen künftig in das Portfolio der Nestlé-Tochter Nestlé Health Science integriert werden, die damit nach eigenen Angaben zum weltweit größten Anbieter von Vitaminen, Mineralien und Nahrungsergänzungsmitteln aufsteigt. Nicht Teil der Transaktion sind Sport- und Aktivnahrungsmarken sowie das Geschäft mit rezeptfreien Mitteln in Kanada. Das Closing erwarten die Schweizer in der zweiten Jahreshälfte 2021.