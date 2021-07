M&A-Deals: Oetker, Vonovia, Volkswagen

Nach jahrelangem Familienstreit um die Ausrichtung der Oetker-Gruppe wurde nun eine Einigung erzielt: Wie der Bielefelder Konzern mitteilte, wird die Oetker-Gruppe aufgespalten. In diesem Zuge übernehmen die Gesellschafter Alfred, Carl Ferdinand und Julia Johanna Oetker über ihre neu gegründete Holding „Geschwister Oetker Beteiligungen“ unter anderem die Unternehmen Henkell & Co. Sektkellerei, Martin Braun Backmittel und Essenzen, die Chemiefabrik Budenheim, einige Häuser aus der Hotelsparte sowie die Kunstsammlung Rudolf August Oetker vollständig. Die Nahrungsmittelsparte, die Radeberger Gruppe, einige Hotels sowie kleinere Firmen verbleiben hingegen bei den Gesellschafterstämmen von Richard und Philip Oetker, Rudolf Louis Schweizer, Markus von Luttitz sowie Ludwig Graf Douglas.



„Mit dieser Entscheidung überwinden die Gesellschaftergruppen ihre unterschiedlichen Vorstellungen zur Führung und Strategie der Oetker-Gruppe“, heißt es in der Mitteilung. Man sei davon überzeugt, den Unternehmen durch die Aufspaltung „eine unbelastete Perspektive für profitables Wachstum in ihren jeweiligen Märkten“ zu geben. Die Zerschlagung soll noch in diesem Jahr vollzogen werden. Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt.