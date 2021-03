M&A-Deals: Porsche, Behrens, Park Now

Der Autobauer Porsche hat seine Anteile an dem kroatischen Elektro-Sportwagenbauer Rimac aufgestockt: Wie die Stuttgarter mitteilten, haben sie im Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere 70 Millionen Euro in die Kroaten investiert. Dadurch erhöht die VW-Tochter ihre Rimac-Beteiligung von 15,5 auf 24 Prozent. Ein noch engeres Zusammenrücken der beiden Unternehmen ist aber nicht zu erwarten: „Da wir viele Autohersteller weltweit als Kunden haben, ist es sowohl für Rimac als auch für Porsche wichtig, dass wir ein völlig unabhängiges Unternehmen bleiben“, so Firmengründer Mate Rimac.



Bereits vergangene Woche kursierten Gerüchte darüber, dass die Stuttgarter ihre Rimac-Anteile ausbauen wollen. Porsche war 2018 bei dem Sportwagenhersteller eingestiegen und hatte im Jahr darauf die Beteiligung auf 15 Prozent aufgestockt.