M&A-Deals: Porsche, Deutsche Börse, Wirecard

Porsche und Munich Re gehen eine ungewöhnliche Partnerschaft ein: Wie der Versicherungskonzern mitteilte, gründet er zusammen mit dem Sportwagenhersteller sowie dessen Management- und IT-Beratungstochter MHP ein Joint-Venture. An dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen „Flexfactory“ beteiligt sich Munich Re mit 50 Prozent, Porsche und MHP halten jeweils 25 Prozent der Anteile. Das neue Unternehmen will die Fertigung von Kleinserien flexibler und kosteneffizienter gestalten. Flexfactory agiert dabei als Beratungsunternehmen und Wegbereiter für Geschäfte – selbst soll das Unternehmen keine eigenen Produktionsanlagen zur Verfügung stellen.



Motiviert hat die Zusammenarbeit der Firmen die Herausforderung, „immer individueller werdende Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen und Produktlebenszyklen zu verkürzen – ohne die mit dieser Transformation einhergehenden betriebswirtschaftlichen Bilanzrisiken außer Acht zu lassen“. In das Joint-Venture fließe das Produktionswissen von Porsche, die Expertise von MHP in der digitalen Prozessoptimierung sowie die Finanzierungs- und Versicherungsmodelle von Munich Re.