M&A-Deals: ProSiebenSat.1, Flex Capital, Halder

Merz Real Estate wird Noratis-Großaktionär: Das zur Merz-Gruppe gehörende Beteiligungsunternehmen steigt mit 29,4 Prozent bei dem Eschborner Bestandsentwickler von Wohnimmobilien ein. Verkäufer der Anteile sind den Eschbornern zufolge „zwei wesentliche Aktionäre der Noratis AG“, darunter Noratis-CEO Igor Christian Bugarski. Er bleibt mit 8 Prozent am Unternehmen beteiligt. Merz Real Estate erwirbt 1.057.650 Aktien zu je 21 Euro. Darüber hinaus habe sich Merz Real Estate dazu verpflichtet, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 bis zu 50 Millionen Euro in das Immobilienunternehmen zu investieren. Das Bundeskartellamt muss dem Deal noch zustimmen. Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat Noratis bei der Transaktion beraten.



Europoles findet einen Käufer: Der insolvente Hersteller von Masten und Türmen mit Sitz in Neumarkt verkauft seine verbliebene Beleuchtungssparte an Metalogalva, einen portugiesischen Stahlhersteller. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Alle Mitarbeiter im Inland und Ausland sollen übernommen werden. Den Abschluss der Transaktion erwarten die Unternehmen im Herbst dieses Jahres. Europoles rutschte im Oktober 2018 in die Insolvenz, nachdem ein Großauftrag mit einem Gesamtvolumen von über 110 Millionen Euro vom Auftraggeber zurückgezogen wurde. Im Zuge der Restrukturierung hatte Europoles bereits im April 2019 sein Infrastrukturgeschäft inklusive der Tochtergesellschaft Europoles Suisse an Fuchs & Söhne verkauft. Die Kagelmann-Gruppe übernahm den Bereich RMP. Auch die polnische Kromiss sowie eine Mehrheitsbeteiligung an der Europoles Middle East konnte das Unternehmen bereits veräußern.



Der Berliner Anbieter von Lebensberatung Adviqo übernimmt die französische Online-Beratungsplattform Kang mehrheitlich. Verkäufer der Anteile ist der Pariser Finanzinvestor Truffle Capital. Zur Höhe der Mehrheitsbeteiligung sowie dem Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Kang-CEO Nicolas Grumbach soll das Unternehmen weiterhin leiten. Hinter Adviqo steht der Münchener Private-Equity-Investor Auctus Capital. Bei der Transaktion wurden die Berliner von dem Prüfungs- und Beratungshaus Rödl & Partner unterstützt. Truffle wurde von Alantra und La Tour International beraten.



Der Finanzinvestor One Equity Partners (OEP) kauft den Böblinger IT-Dienstleister MCL. Das Management bleibt im Rahmen des Deals „in nennenswertem Umfang an der Unternehmensgruppe rückbeteiligt“, heißt es in einer Mitteilung. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. MCL beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter an acht Standorten in Deutschland und Österreich. Die Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat OEP bei der Transaktion begleitet.



