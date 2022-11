M&A-Deals: Rheinmetall, Mövenpick, MV Werften

Rüstungsriese Rheinmetall kauft spanischen Munitionshersteller

Rheinmetall will mit einer Akquisition in Spanien seine Munitionsbestände auffüllen. Dazu gab der Düsseldorfer Konzern bekannt, die spanische Expal Systems von der Mutter MaxamCorp Holding abzukaufen. Maxam wiederum gehört zum Private-Equity-Portfolio von Rhône Capital. Rheinmetall will sämtliche Anteile am Munitionshersteller für einen Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro übernehmen und plant, den Deal im Sommer 2023 abzuschließen.

Waffen und Munition zählen zu den Hauptwachstumstreibern des Rüstungskonzerns. Um diesen mit Expal auszubauen, greifen die Düsseldorfer entsprechend tief in die Tasche und zahlen ein Ebit-Multiple von 15-20x, wie Analysten schätzen. Herbert Smith Freehills (Federführung: Sönke Becker) hat Rheinmetall bei der Übernahme beraten.