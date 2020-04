M&A-Deals: Rhön-Klinikum, Vonovia, Sustainalytics

Morningstar will Sustainalytics komplett übernehmen: Wie das US-amerikanische Finanzinformations- und Analysehaus bekannt gab, will es auch die restlichen 60 Prozent der Anteile an der niederländischen Nachhaltigkeitsratingagentur erwerben. Im Rahmen der Transaktion zahlt Morningstar zunächst einen Barbetrag in Höhe von rund 55 Millionen Euro an Sustainalytics. Weitere Barzahlungen erfolgen dann in den Jahren 2021 und 2022: Auf Basis der Umsätze der beiden Jahre will Morningstar einen entsprechenden Multiple für die Zahlung errechnen.



Aktuell beziffert Morningstar den Unternehmenswert von Sustainalytics auf 170 Millionen Euro. Den Abschluss der Transaktion erwarten die Unternehmen für Anfang des dritten Quartals. Der heutige ESG-Daten- und Rating-Anbieter Sustainalytics ging aus einem als Joint-Venture mehrerer europäischer Nachhaltigkeits-Ratingagenturen im Jahr 2000 gegründeten Unternehmen Scoris hervor. Morningstar hatte vor etwa drei Jahren 40 Prozent an Sustainalytics übernommen.