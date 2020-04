M&A-Deals: RIB Software, Real, Immofinanz

Die Immobilienfirma Ado Properties hat sich knapp 92 Prozent der Anteile an Adler Real Estate gesichert. Damit hat Ado die 90-Prozent-Schwelle überschritten und kann einen Squeeze-out, also das Herausdrängen der Minderheitsaktionäre gegen eine Abfindung, einleiten – eine ernsthafte Option für Ado-Chef Thierry Beaudemoulin, wie das „Handelsblatt“ schreibt.



Das fusionierte Unternehmen soll künftig Adler Real Estate Group heißen, der operative Sitz der Gruppe wird in Berlin sein. Mit einem Immobilienportfolio in Höhe von 8,5 Milliarden Euro entsteht durch den Zusammenschluss eines der größten börsennotiertes Immobilienunternehmen, so die Unternehmen. Gemeinsam mit dem Immobilienentwickler Consus, an dem Ado beteiligt ist, will das fusionierte Unternehmen der Wohnungsknappheit in Deutschland entgegenwirken. Der Abschluss der Übernahme erfolgt voraussichtlich am 9. April.



Im vergangenen September sicherte sich Adler Real Estate für rund 970 Millionen Euro 33 Prozent der Anteile an Ado und stieg damit zum größten Aktionär auf. Nur drei Monate später wurde bekannt, dass Ado die Übernahme von Adler Real Estate plant. In diesem Zuge erwarb Ado außerdem für 294 Millionen Euro 22 Prozent der Anteile an dem Projektentwickler Consus.