M&A-Deals: Siemens, RTL, Condor

Siemens übernimmt den digitalen Marktplatz für Elektronikbauteile Supplyframe. Wie der Dax-Konzern bekanntgab, legt er für die Plattform aus Kalifornien 700 Millionen US-Dollar (rund 573 Millionen Euro) auf den Tisch. Supplyframe-CEO Steve Flagg behält seine Position und wird zusätzlich Teil des Führungsteams der Sparte Siemens Digital Industries Software. Der M&A-Deal, der noch unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen steht, soll im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2021 vollzogen werden.



„Supplyframe wird der Nukleus für die Beschleunigung unserer digitalen Marktplatzstrategie“, kommentiert Siemens-Industrievorstand Cedrik Neike den Zukauf. Durch den Deal erhoffen sich die Münchener Synergien in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags. Supplyframe mit Hauptsitz in Pasadena wurde 2003 gegründet und hat Standorte in den USA, China, Frankreich, Großbritannien und Serbien. Die US-Amerikaner erwarten für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 70 Millionen US-Dollar.