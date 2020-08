M&A-Deals: Sulzer, Evonik, Buzzfeed Deutschland

Sulzer baut sein Gesundheitsgeschäft mit einer Übernahme aus: Der Schweizer Maschinenbauer kauft für 100 Millionen Euro den schweizerisch-deutschen Medizintechniker Haselmeier. Der Hersteller von Selbstinjektionsgeräten, die unter anderem von Diabetikern verwendet werden, soll in das Applicator-Systems-Geschäft von Sulzer integriert werden. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnen die Schweizer am 1. Oktober dieses Jahres. Haselmeier beschäftigt Sulzer zufolge 230 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 36 Millionen Euro.



Doch offenbar ist die Kauflust der Schweizer mit diesem Zukauf noch nicht gestillt: „Wir könnten etwas Größeres machen, wenn sich das Richtige ergibt”, sagte Konzernchef Greg Poux-Guillaume der Nachrichtenagentur „Reuters“. Hierfür könnte Sulzer „sicherlich ein paar hundert Millionen Franken einsetzen”, so der Bericht weiter. Neben einer weiteren Stärkung des Gesundheitsgeschäfts seien die Schweizer auch an Zukäufen im Wasser- und Pumpenservice-Geschäft interessiert. Zwar führe der Konzern Gespräche – „spruchreif“ sei derzeit jedoch nichts.