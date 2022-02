Symrise expandiert weiter in tierische Kulinarik

Symrise scheint die Tierliebe gepackt zu haben – oder zumindest das rege Interesse an dem Markt rund um die Ernährung der häuslichen Vierfüßer. Der Aromenhersteller kauft mit Wing Pet Food einen Hersteller für Geschmackslösungen für Heimtierfutter und baut damit seine Präsenz in der Region Asien/Pazifik aus. Es ist schon die zweite Akquisition dieser Art des Dax-Unternehmens in diesem Jahr. Bereits mit dem Kauf von Schaffelaarbos aus den Niederlanden, einem führenden Hersteller für nachhaltig gewonnene Proteine aus Eiern, will Symrise die globale Expansion des Bereichs Pet Nutrition vorantreiben.

Der zweite M&A-Deal stärkt nun die Diversifikation des Segments, betont Symrise. Durch den Zukauf bekommt Symrise auch Zugang zu einem modernen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Wing Pet Food in Shanghai sowie zu zwei Produktionsstätten. Dass der Konzern gerade nach China expandiert, hat eine strategische Logik: Der asiatisch-pazifische Raum sei laut Experten die weltweit am dynamischsten wachsende Region für Heimtiernahrung, erklärt Symrise. Wing Pet Food verzeichnete 2020 einen Jahresumsatz von etwa 25 Millionen Euro und zählt rund 200 Mitarbeiter. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.