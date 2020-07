M&A-Deals: Teamviewer, Sitech, Wirecard

Es ist die erste Übernahme für Teamviewer – und auch noch mitten in der Coronakrise: Wie das Softwareunternehmen aus Göppingen bekannt gab, übernimmt es die Datenbrillenfirma Ubimax komplett. Für das Bremer Start-up legt Teamviewer 136,5 Millionen Euro auf den Tisch – der Kaufpreis ist dabei in eine Barkomponente in Höhe von 85,8 Millionen Euro sowie in die Ausgabe von 1.070.931 neuen Teamviewer-Aktien aufgeteilt. Die neuen Aktien gehen an die Ubimax-Gründer, unterliegen jedoch einer Sperrfrist von drei Jahren.



Der M&A-Deal dient dem Ausbau des Teamviewer-Angebots in den Bereichen „Augmented Reality“ und „Internet of Things“ (IoT) für große Unternehmenskunden. „Die Akquisition verschafft uns einen echten Wettbewerbsvorteil und kann problemlos aus der bestehenden Liquidität finanziert werden. Gemeinsam mit den Gründern von Ubimax werden wir auch in Zukunft nach vielversprechenden Übernahmemöglichkeiten Ausschau halten“, so Teamviewer-CFO Stefan Gaiser. Die Transaktion soll im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Erst im Mai dieses Jahres war die Optikerkette Fielmann mit 10 Prozent der Anteile bei den Bremern eingestiegen. Ubimax wurde im Jahr 2014 gegründet.