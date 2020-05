M&A-Deals: Vapiano, ThyssenKrupp, SAP

Zuerst trieb die Coronakrise Vapiano in die Zahlungsunfähigkeit, dann zwang sie die kriselnde Restaurantkette in die Insolvenz – nun soll das Kölner Unternehmen zerschlagen werden: Vapiano hat Verkaufsprozesse für das weltweite Geschäft der Vapiano-Gruppe, die Restaurant-Portfolios sowie einzelne Vermögenswerte eingeleitet. Das haben der Vapiano-Vorstand gemeinsam mit der vorläufigen Insolvenzverwalterin Ruth Rigol von der Pluta Rechtsanwaltsgesellschaft beschlossen. Die Transaktion soll bis Ende Mai durchgeführt werden.



Vapiano betreibt weltweit über 230 Restaurants, davon mehr als 80 in Deutschland. Dem Online-Nachrichtenportal „Food Service“ zufolge gebe es „ernstzunehmende Angebote von zwei Alteigentümern“, die jeweils rund 30 Restaurants übernehmen wollen. Einer der Alteigentümer soll sich sogar mit Franchisenehmern zusammengeschlossen haben, um seine Chancen einen Zuschlag zu erhöhen, so das Nachrichtenportal.



Die Franchise-Restaurants – das sind knapp 30 Filialen in Deutschland – sind nicht Teil des von PwC begleiteten M&A-Prozesses. Die nicht von einer Insolvenz betroffenen Vapiano-Tochtergesellschaften in Frankreich, die Restaurants in Frankreich und Luxemburg betreiben, sollen separat verkauft werden. Zu dieser Transaktion befinden sich die Parteien in fortgeschrittenen Verhandlungen mit potentiellen Investoren, entsprechende Kaufverträge könnten schon Ende Mai unterzeichnet sein, so Vapiano. Um in der Insolvenz und während des laufenden Verkaufsprozesses über die Runden zu kommen, erhält Vapiano darüber hinaus ein Massedarlehen in unbekannter Höhe.