M&A-Deals: Weco, Metro, ABB

Feuerwerkshersteller Weco sucht Investor

Diese Woche beginnt eigentlich genau die Zeit, auf die die Feuerwerksbranche das ganze übrige Jahr hinarbeitet – und nach zwei Jahren Corona-bedingter Böller-Pause darf in Deutschland an diesem Silvesterfest wieder geknallt werden. Doch gerade die vergangenen zwei Jahre haben bei Europas größtem Feuerwerkshersteller Weco so tiefe Spuren hinterlassen, dass der Familienbetrieb die umsatzstarke Silvesterstimmung nur bedingt genießen kann.

Auf Weco lasten Corona-Hilfen in Höhe von 150 Millionen Euro, die das Unternehmen aufnehmen musste, um die Finanzierung der Produktion und der für Pyrotechnik speziell geforderten Einlagerung zu stemmen. Wie Weco-Chef Thomas Schreiber dem „Handelsblatt“ mitteilt, sucht das Unternehmen nun einen Investor, der die Finanzierung übernehmen soll. Vor allem wolle Schreiber seine Firma damit von den Hausbanken unabhängiger machen.

Sein Aufruf: „Wer Interesse hat an der Tradition Silvesterfeuerwerk, soll sich gerne melden.“ Ein Selbstläufer dürfte die Suche nach einem Investor jedoch nicht werden, denn die Böllerindustrie steht unter Druck. Nicht nur machen sich hier spürbare Preiserhöhungen bemerkbar, auch insgesamt steigt die gesellschaftliche Kritik an der Böllerkultur und veranlasst immer mehr Menschen dazu, ganz auf das alljährliche heimische Feuerwerk zu verzichten.