M&A-Gerüchte: Qiagen kommt nicht zur Ruhe

Das Diagnostikunternehmen Quidel mit Sitz im kalifornischen San Diego ist auf Infektionskrankheiten sowie Herz-, Kreislauf und Stoffwechselerkrankungen spezialisiert. Auch Quidel ist in dem Bereichen Molekulardiagnostik, Immunoassays und Test – darunter Corona-Antigentests – tätig. Beide Unternehmen sind also in ähnlichen Bereichen tätig und könnten von den Kompetenzen des Partners profitieren. Gleichzeitig überschneiden sich die Angebote und Produkte der Konzerne aber nicht zu stark.



2019 war Quidel allerdings noch deutlich kleiner als Qiagen: Das Unternehmen erwirtschaftete mit über 1.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 534 Millionen US-Dollar. Doch Quidel ist 2020 massiv gewachsen und profitierte unter anderem von der steigenden Nachfrage nach Corona-Tests. Analysten erwarten jetzt ein sehr hohes Wachstum auf 1,6 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr. Damit hätte sich Quidel innerhalb eines Jahres in eine ähnliche Größenliga wie Qiagen katapultiert.



Auch der Börsenwert der beiden Unternehmen hat sich innerhalb eines Jahres deutlich angenähert. Qiagen bringt aktuell 10,5 Milliarden Euro auf die Waage, Quidel kommt inzwischen auf über 8 Milliarden Euro, nachdem die Aktie nach Ausbruch der Pandemie fulminant nach oben geschossen ist. Analysten wie Ulrich Huwald von Warburg sprechen daher eher von einem „Merger unter Gleichen“ als einer Übernahme durch Quidel.