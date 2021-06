M&A-Schlammschlacht in Österreich

S Immo könne zudem auch im Falle eines Scheiterns der geplanten Übernahme durchaus auf Stand-alone-Basis erfolgreich weitermachen, so Ettenauers Signal an die Aktionäre. „Die S Immo ist alleine ertragsstark und zukunftsfähig“, betont er. Sollte der Deal nicht zustande kommen, so will S Immo eine „Entflechtung“ der Gesellschaften anstreben. Das umfasst den Verkauf der S-Immo-Beteiligungen an Immofinanz (10 Prozent) sowie an der CA Immo (6 Prozent). Die Offerte der Konkurrenz sei vor diesem Hintergrund „einer Stand alone-Variante deutlich unterlegen“.



Das sieht man bei der Immofinanz anders: Das „Stand-alone-Szenario“ für S Immo konserviere lediglich die Ertragsschwäche und berge für deren Aktionäre ehebliche Umsetzungsrisiken, heißt es in der Reaktion aus Wien. Der potentielle Käufer verteidigt auch den angebotenen Preis als „höchst attraktiv“. Er entspräche einer Prämie von 40,3 Prozent auf den volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht.