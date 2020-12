Mit M&A: Fresenius verstärkt Kinderwunsch-Geschäft

Das strategische Kalkül der Übernahme: Mit ihr wird Fresenius Helios zu einem führenden internationalen Anbieter im Bereich der Reproduktionsmedizin. Hierzulande ist die Fresenius-Tochter mit 89 Kliniken der größte private Krankenhausbetreiber und bietet bereits selbst reproduktionsmedizinische Behandlungen in einzelnen Krankenhäusern und ambulanten Zentren in Deutschland, Spanien und Lateinamerika an.

Im Jahr 2019 behandelte Fresenius Helios etwa 7.000 Patienten mit einem Kinderwunsch, die meisten davon in Spanien. In Deutschland werden die Behandlungen bis dato von externen Dienstleistern durchgeführt. Die Eugin-Gruppe wird neben Helios Deutschland und Helios Spanien zur dritten Geschäftseinheit unter dem Dach von Fresenius Helios.

Typisch für die M&A-Maschine Fresenius ist, dass der CEO Stephan Sturm – ein Ex-Investmentbanker – schon an die nächsten Schritte denkt. Der globale Markt für Reproduktionsmedizin ist stark fragmentiert, und Sturm zufolge ist die Eugin-Übernahme nur der Auftakt für zusätzliche Akquisitionen in dieser Nische des Healthcare-Markts.



Ähnlich ging Fresenius in seinem Krankenhausgeschäft schon mehrfach vor: Der Übernahme von Helios folgten zahlreiche weitere kleine und mittelgroße Übernahmen von Kliniken in Deutschland, dem Kauf von Quironsalud in Spanien weitere Zukäufe von Klinikketten auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika.

gesine.wagner[at]finance-magazin.de