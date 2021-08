Vonovia hat nur eine Woche gebraucht, um das überraschende Scheitern des Übernahmeangebots für die Deutsche Wohnen abzuschütteln: Am gestrigen Sonntagabend gab der Immobilienriese einen neuen Anlauf bekannt, der die bereits bekannten Eckdaten der Transaktion zwar beibehält, an entscheidenden Punkten aber auch Veränderungen beinhaltet. „Mit unserem erneuerten Angebot schaffen wir ein Höchstmaß an Transaktionssicherheit und agieren damit im langfristigen Interesse all unserer Stakeholder,“ sagt Vonovia-Chef Rolf Buch.



Beim jüngsten Anlauf war Vonovia noch knapp gescheitert: Am Ende wurden dem Dax-Konzern nur 47,6 Prozent der Deutsche-Wohnen angedient, die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent verfehlte Vonovia um 2,4 Prozent. Um das „Höchstmaß an Transaktionssicherheit“ zu gewährleisten, greifen Buch und seine Finanzchefin Helene von Roeder nun gleich mehrfach in die Trickkiste.